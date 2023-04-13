Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его мнению, организаторы "слива" секретных документов хотели навредить Украине. Однако ничего им не удалось.

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Штаты жестко и правильно отреагировали на "слив"

Как подчеркнул Пионтковский, эту ситуацию следует также рассматривать под другим углом. "Слив" секретных документов также направлен на представителей американских властей, которые не готовы смириться с поражением Украины, но и не рассматривают вариант полной победы Украины.

Он обратил внимание на один из материалов издания The New York Times, где рассматривали "слив" секретных документов. Там пришли к неправильному выводу, что Украине будет трудно одержать значительную победу в ходе контрнаступления.

Но сделали это только на основе того, что у Киева заканчиваются ракеты для советских систем ПВО. Однако Штаты активно работают над тем, чтобы пополнить запасы.

Пионтковский прокомментировал слив секретных документов: смотрите видео

Как это интерпретируют в издании. В заголовке они говорят о слабостях украинской обороны. Но не противовоздушной, а всей системы обороны. А конечный вывод – вероятно, украинцам не удастся достичь всех планов и целей. Так не стоит ли подумать о перемирии. Этот "слив" также работает на ту школу американского политикума, которая выступает за капитулянтскую передачу части территорий Украины,

– считает Пионтковский.

Однако в США очень жестко отреагировали на "слив". Госсекретарь Энтони Блинкен почти каждый день подчеркивает, что никакого перемирия сейчас не будет. Это ведь будет играть на руку России. А в самом Конгрессе активно функционирует двухпартийная поддержка насчет дальнейшей помощи Украине. Поэтому "слив" не повлияет на готовящееся контрнаступление ВСУ.

"Слив" секретных документов в США: коротко