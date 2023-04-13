Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. На його думку, організатори "зливу" секретних документів хотіли нашкодити Україні. Однак нічого їм не вдалося.

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Штати жорстко і правильно відреагували на "злив"

Як наголосив Піонтковський, цю ситуацію потрібно також розглядати під іншим кутом. "Злив" секретних документів також спрямований на представників американської влади, які не готові змиритися з поразкою України, але і не розглядають варіанту повної перемоги України.

Він звернув увагу на один із матеріалів видання The New York Times, де розглядали "злив" секретних документів. Там дійшли до неправильного висновку, що Україні буде важко здобу значну перемогу в ході контрнаступу.

Але зробили це лише на основі того, що в Києва закінчуються ракети для радянських систем ППО. Однак Штати активно працюють над тим, щоб поповнити запаси.

Піонтковський прокоментував злив секретних документів: дивіться відео

Як інтерпретують це у виданні. У заголовку вони кажуть про слабості української оборони. Але не протиповітряної, а усієї системи оборони. А кінцевий висновок – ймовірно, українцям не вийде досягти усіх планів та цілей. То чи не варто подумати про перемир'я. Цей "злив" також працює на ту школу американського політикуму, яка виступає за капітулянтську передачу частини територій України,

– вважає Піонтковський.

Однак у США дуже жорстко відреагували на "злив". Держсекретар Ентоні Блінкен чи не кожного дня підкреслює, що ніякого перемир'я зараз не буде. Адже це гратиме на руку Росії. А в самому Конгресі досі активно функціонує двопартійна підтримка подальшої допомоги Україні. Тому цей "злив" не вплине на контрнаступ ЗСУ, який готується.

"Злив" секретних документів у США: коротко