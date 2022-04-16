Сливают информацию через Киву, – Арестович назвал провалы российских спецслужб

Бывший народный депутат Илья Кива, который сейчас находится в России, распространил фейковое видео о советнике руководителя Офиса Президента Алексее Арестовиче. Целью была его дискредитация.

Российский правозащитник Марк Фейгин в разговоре с Арестовичем назвал это вбросом и фейком. Так российские спецслужбы поступают с теми, кто им не нравится, передает 24 канал.

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Россияне годами рассказывают сказки о том, как страшны их спецслужбы. Но те совершают глупые ошибки. К примеру, заказывают пиццу на реальные адреса российского ГРУ. Сливают через Киву провокативные видео, берут отравленный источник,

– сказал Арестович.

По его мнению, российским спецслужбам приказали произвести такую дискредитацию.

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