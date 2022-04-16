Російський правозахисник Марк Фейгін у розмові з Арестовичем назвав це вкидом та фейком. Так російські спецслужби чинять з тими, хто їм не подобається, передає 24 канал.

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Росіяни роками розповідають казки про те, які страшні їхні спецслужби. Але ті роблять дурні помилки. Наприклад, замовляють піцу на реальні адреси російського ГРУ. Зливають через Киву провокативні відео, беруть отруєне джерело,

– сказав Арестович.

На його думку, російським спецслужбам наказали зробити таку дискредитацію.

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