В ливневой канализации Мариуполя нашли человеческие останки
14 июля 2021 , 19:04Читати новину українською
Источник:ТВ7
В Мариуполе коммунальщики нашли мешок с костями. По предварительным оценкам, останки – человеческие.
Коммунальщики обнаружили жуткую находку во время очистки ливневой системы. Они сразу же сообщили о ней правоохранителям.
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Детали инцидента в Мариуполе
Останки человека нашли утром 14 июля на улице Набережной. В Мариупольское районное управление полиции сообщение об этом поступило в 10:47.
По предварительным оценкам, труп находился в канализации примерно год. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают личность.Обратите внимание! В реке Кальмиус 11 июля в сливной трубе нашли труп 16-летнего парня. Кроме того, в Киеве 15 июня в мусоропроводе нашли завернутый в ковер труп. Он пролежал не менее 5 суток.