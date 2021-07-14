В ливневой канализации Мариуполя нашли человеческие останки

В Мариуполе коммунальщики нашли мешок с костями. По предварительным оценкам, останки – человеческие.

Коммунальщики обнаружили жуткую находку во время очистки ливневой системы. Они сразу же сообщили о ней правоохранителям.

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Детали инцидента в Мариуполе

Останки человека нашли утром 14 июля на улице Набережной. В Мариупольское районное управление полиции сообщение об этом поступило в 10:47.

По предварительным оценкам, труп находился в канализации примерно год. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают личность.