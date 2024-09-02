Известному блогеру избрали меру пресечения: его подозревают в уклонении уплаты налогов на миллионы

Суд избрал меру пресечения известному столичному блогеру, которого подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов. И хотя имя мужчины не указали, однако детали свидетельствуют, что речь идет об Александре Слобоженко.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора. Согласно обнародованной информации, меру пресечения избрали и в отношении его сообщника. Сейчас блогер находится в розыске.

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Блогеру-миллионеру избрали меру пресечения

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора известному столичному блогеру суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас он находится в розыске. Также изменена ранее избранная мера пресечения его сообщнику,

– говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, сообщнику изменили меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения 45 миллионов 420 тысяч гривен залога и взят под стражу в зале суда.

Напомним, блогер и его сообщник подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налогов на более 200 миллионов гривен и легализации имущества, полученного преступным путем.

"По данным следствия, часть из этих средств блогер легализовал, приобретя элитные объекты недвижимости и дорогие авто. Досудебное расследование, которое осуществляется детективами Бюро экономической безопасности, продолжается", – добавили там.

Ранее стало известно, что компанию блогера-миллионника уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По словам следствия, владелец фирмы в течение 2020 – 2023 годов не задекларировал данные об имущественном состоянии и доходах.