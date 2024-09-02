Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора. Згідно з оприлюдненою інформацією, запобіжний захід обрали й стосовно його спільника. Наразі блогер перебуває у розшуку.

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Блогеру-мільйонеру обрали запобіжний захід

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому столичному блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку. Також змінено раніше обраний запобіжний захід його спільнику,

– йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, спільнику змінили запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення 45 мільйонів 420 тисяч гривень застави та взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, блогер та його спільник підозрюються в умисному ухиленні від сплати податків на понад 200 мільйонів гривень та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

"За даними слідства, частину з цих коштів блогер легалізував, придбавши елітні об’єкти нерухомості та дорогі авто. Досудове розслідування, яке здійснюється детективами Бюро економічної безпеки, триває", – додали там.

Раніше стало відомо, що компанію блогера-мільйонника викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За словами слідства, власник фірми протягом 2020 – 2023 років не задекларував дані про майновий стан і доходи.