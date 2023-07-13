Также на экране написали, что "пришло время расплаты". Инцидент в России произошел 12 июля, пишет 24 Канал.
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Что известно о "Лебедином озере" в России
Российские телеграмм-каналы сетовали, что неизвестные хакеры взломали федеральные телеканалы в Екатеринбурге и телевидение в Красноярском крае.
По данным россиян, об этом им сообщили очевидцы из Минино и Красноярска.
По словам телезрителей, в ряде каналов – это "Первый", "СТС", "Звезда", "Вопросы и ответы", "РЕН ТВ" и других — вещание прервалось кадрами балета "Лебединое озеро", а затем — видео, вероятно, с украинскими военными,
– пожалели оккупанты.
Стоит отметить, что врагам вполне точно показали надпись на украинском: "Пришло время расплаты".
Некоторые россияне смотрели "Лебединое озеро": видео
Хакеры взломали почту российского полковника
Хакеры из сообщества "Кибер Сопротивление" нашли много интересных фактов на почте российского полковника Леонида Русина. В частности, секретные данные о военных преступниках, тщательно скрывавших информацию о себе. Там их фото и данные о 41 российском офицере.
Кроме того, Русин писал докладные нарушителей режима секретности в воинской части, когда был начальником. Однако сам хранил скан-копии документов офицеров на своей личной почте. Подробнее о том, что нашли хакеры – читайте по ссылке.