Также на экране написали, что "пришло время расплаты". Инцидент в России произошел 12 июля, пишет 24 Канал.

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Что известно о "Лебедином озере" в России

Российские телеграмм-каналы сетовали, что неизвестные хакеры взломали федеральные телеканалы в Екатеринбурге и телевидение в Красноярском крае.

По данным россиян, об этом им сообщили очевидцы из Минино и Красноярска.

По словам телезрителей, в ряде каналов – это "Первый", "СТС", "Звезда", "Вопросы и ответы", "РЕН ТВ" и других — вещание прервалось кадрами балета "Лебединое озеро", а затем — видео, вероятно, с украинскими военными,

– пожалели оккупанты.

Стоит отметить, что врагам вполне точно показали надпись на украинском: "Пришло время расплаты".

Некоторые россияне смотрели "Лебединое озеро": видео

Обратите внимание! "Лебединое озеро" в России имеет большое значение. Его всегда включали на телевидении, когда умирали генсеки или были большие политические протесты. "Лебединое озеро" россияне смотрели, когда умер Леонид Брежнев, потом Андропов и Черненко. Его три дня показывали по телевидению в 1991 году во время путча.

Хакеры взломали почту российского полковника

Хакеры из сообщества "Кибер Сопротивление" нашли много интересных фактов на почте российского полковника Леонида Русина. В частности, секретные данные о военных преступниках, тщательно скрывавших информацию о себе. Там их фото и данные о 41 российском офицере.

Кроме того, Русин писал докладные нарушителей режима секретности в воинской части, когда был начальником. Однако сам хранил скан-копии документов офицеров на своей личной почте. Подробнее о том, что нашли хакеры – читайте по ссылке.