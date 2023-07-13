Також на екрані написали, що "прийшов час розплати". Інцидент в Росії трапився 12 липня, пише 24 Канал.

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Що відомо про "Лебедине озеро" в Росії

Російські телеграм-канали бідкались, що невідомі хакери зламали федеральні телеканали в Єкатеринбурзі та телебачення в Красноярському краї.

За даними росіян, про це їм повідомили очевидці з Мініно та Красноярська.

За словами телеглядачів, у ряду каналів – це "Перший", "СТС", "Звєзда", "Питання та відповіді", "РЕН ТВ" та інших — мовлення перервалося кадрами балету "Лебедине озеро", а потім — відео, ймовірно, з українськими військовими,

– побідкались окупанти.

Варто зазначити, що ворогам цілком влучно показали напис українською: "Настав час розплати".

Деякі росіяни дивились "Лебедине озеро": відео

Зверніть увагу! "Лебедине озеро" в Росії має неабияке значення. Його завжди вмикали на телебаченні тоді, коли вмирали генсеки або були великі політичні протести. "Лебедине озеро" росіяни дивились, коли помер Леонід Брежнєв, згодом Андропов та Черненко. Саме його три дні показували по телебаченню в 1991 році під час путчу.

Хакери зламали пошту російського полковника

Хакери зі спільноти "Кібер Спротив" знайшли багато цікавих фактів на пошті російського полковника Леоніда Русіна. Зокрема, секретні дані про військових злочинців, які ретельно приховували інформацію щодо себе. Там їхні фото та дані про 41 російського офіцера.

Окрім того, Русін писав доповідні на порушників режиму секретності у військовій частині, коли був начальником. Проте сам зберігав скан-копії документів офіцерів на своїй особистій пошті. Детальніше про те, що знайшли хакери – читайте за посиланням.