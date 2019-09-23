Слон разгуливал по улицам Харькова: интересное видео

В Харькове прямо возле многоэтажек прохожие заметили слониху, которая спокойно гуляла по улице. Вероятнее всего, животное просто сбежало из цирка.

Видео со слонихой сняли очевидцы в Харькове. По их словам, животное свободно разгуливало неподалеку от детского сада №253.

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Как видно на видео, слониха с любопытством оглядывалась вокруг и размахивала хоботом. В это время на записи слышны восторженные возгласы детей, которые наблюдали за ней.

Слониху зовут Тич, пишет ТСН. Животное приехало в Харьков на гастроли вместе с цирком. Однако самое интересное выяснилось позже – на самом деле Тич не потерялась и не убежала. Гастролеры просто выгуливали ее на улице после долгой поездки в Харьков.

К слову, недавно в 24 городах страны состоялся Марш за животных. Зоозащитное событие было даже в Антарктиде – на станции Вернадского. А в Киеве люди пришли со своими домашними любимцами. Неравнодушные украинцы требуют запретить использование животных в цирке.

Впервые в Украине суд запретил использовать животных в цирке в Одессе. Отныне в его спектаклях смогут участвовать только люди.