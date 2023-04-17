Расследователи проекта "Гулагу.нет" опубликовали признание вагнеровцев (как они сами представились). В частности, один из преступников цинично рассказал, как он расстрелял 5-летнюю девочку.

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Как отреагировал Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубинец подчеркнул: в сети опубликовали информацию, что, вероятно, заключенные из ППК "Вагнер" признались в убийствах детей в Бахмуте и Соледаре.

В частности, один из вагнеровцев рассказывает, как выстрелил девочке 5 – 6 лет в голову. По словам этого преступника, вагнеровцам приказали уничтожить всех – мужчин, женщин, пожилых людей, детей.

Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а рассказывающие их лица идентифицированы. Несомненно, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования,

– подчеркнул Лубинец.