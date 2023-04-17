Розслідувачі проєкту "Гулагу.нет" опублікували зізнання вагнерівців (як вони самі назвалися). Зокрема, один зі злочинців цинічно розповів, як він розстріляв 5-річну дівчинку.

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Як відреагував Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець наголосив: у мережі опублікували інформацію, що ймовірно в'язні із ПВК "Вагнер" зізналися у вбивствах дітей у Бахмуті та Соледарі.

Зокрема, один з вагнерівців розповідає, як вистрілив дівчиниці 5 – 6 років у голову. За словами цього злочинця, вагнерівцям наказали знищити всіх – чоловіків, жінок, літніх людей, дітей.

Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх – ідентифіковані. Безсумнівно, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей – потрібно вжити всі необхідні заходи реагування,

– наголосив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що тільки за офіційними даними, черех війну в Україні:

загинули 470 дітей;

зникли безвісти 407 дітей;

депортовані 19 384 дитини.

Водночас у реальності ці цифри можуть бути набагато більшими.