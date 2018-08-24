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Словацкие деятели искусства написали письмо с призывом освободить Сенцова

48 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / ВВС

Группа художников Словакии обратилась к президенту, премьеру, председателю парламента и министру иностранных дел своей страны и призвала "принять безотлагательные меры для спасения жизни заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который правозащитной организацией "Международная амнистия" признан "узником совести".

Об этом говорится в письме-обращении словацких деятелей искусства , сообщает "Радио Свобода".

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Среди словацких деятелей искусства – известные режиссеры, актеры, сценаристы. В письме-обращении они просят власть Словакии призвать РФ освободить Олега Сенцова "в срочном порядке без каких-либо условий, поскольку его жизнь под угрозой". Кроме этого среди требований к руководству России – "немедленное освобождение всех политических заключенных – украинских граждан, лишенных свободы по политическим мотивам". Словацкие кинематографисты отмечают, что более 60 украинцев и крымских татар остаются заключенными в тюрьмах Российской Федерации и в оккупированном Крыму.

Более 100 известных словацких кинематографистов, а также ученых, политологов, общественных активистов подписали такое обращение. В частности, свои подписи поставили режиссер и педагог музыкальной академии в Братиславе Марек Шулик, заместитель президента Словацкого кино и телевизионной академии Мирка Грималди, политолог Григорий Месежников, актриса Гана Вагнерова, оператор Штефаен Бучка, директор Исследовательского Центра Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба, режиссер Матиаш Приклер, много других.

Сейчас сбор подписей под письмом-обращением продолжается.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже более 100 дней. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Словакия
Источник: 24 Канал
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