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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Словацькі митці написали лист-звернення із закликом звільнити Сенцова

30 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / ВВС

Група митців Словаччини звернулась до президента, прем’єра, голови парламенту і міністра закордонних справ своєї країни та закликала "вжити невідкладних заходів для порятунку життя ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який правозахисною організацією "Міжнародна амністія" визнаний "в’язнем сумління".

Про це йдеться у листі-зверненні словацьких митців. повідомляє "Радіо Свобода".

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Серед словацьких митців – відомі режисерів, актори, сценаристи. У листі-зверненні вони просять владу Словаччини закликати РФ звільнити Олега Сенцова "в терміновому порядку без будь-яких умов, оскільки його життя під загрозою". Окрім цього серед вимог до керівництва Росії – "негайне звільнення всіх політичних в’язнів – українських громадян, позбавлених волі з політичних мотивів". Словацькі кінематографісти наголошують, що понад 60 українців і кримських татар залишаються в’язнями в тюрмах Російської Федерації і в окупованому Криму.

Понад 100 відомих словацьких кінематографістів, а також учених політологів, громадських активістів підписали таке звернення. Зокрема, свої підписи поставили режисер і педагог Музичної академії в Братиславі Марек Шулік, заступник президента Словацької кіно і телевізійної академії Мірка Ґрімалді, політолог Ґріґорій Месежніков, актриса Гана Ваґнерова, оператор Штефаен Бучка, директор Дослідного Центру Словацької асоціації зовнішньої політики Александр Дулеба, режисер Матіаш Пріклер, багато інших.

Наразі збір підписів під листом-зверненням триває.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео обговорив телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим ситуацію щодо українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже більше 100 днів. Телефонна розмова відбулася за ініціативи американської сторони.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Україна – Росія Українці в полоні РФ Словаччина
Джерело: 24 Канал
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