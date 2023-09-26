В пограничном украинском селе задержали словака, случайно пришедшего границу после празднования свадьбы в Словакии. На него составили админматериалы за незаконное пересечение границы.
Смотрите также На границе Украины задержали десятки iPhone 15 почти на 3 миллиона гривен
Мужчина не планировал пересекать границу
Случайного туриста заметили с утра возле села Паладь Комаровцы Ужгородского района.
Задержанный не имел при себе документов и представился гражданином Словакии. Выяснилось, что мужчина отправился в "путешествие" после празднования свадьбы друзей в словацкой деревне Лекаровце, близ границы,
– говорится в сообщении Госпогранслужбы.
В пресс-службе Чопского пограничного отряда уточнили, что 32-летний мужчина не планировал пересекать границу, но поскольку был в состоянии алкогольного опьянения, заблудился. По его словам, он уходил домой.
Расстояние между словацким и украинским селом по дороге – 23 км. Пунктов пропуска между ними на границе нет.
Словак доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств и привлечения к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. После этого его передали в Словакию.
На границе задержан нетрезвый инспектор ГНСУ
- На Львовщине стражи порядка остановили авто, за рулем которого находился пьяный украинский пограничник. Суд наказал мужчину за вождение авто нетрезвым.
- Инцидент произошел 25 августа около 04:00 в селе Боберка, расположенном на границе с Польшей. Пограничник в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Volkswagen Golf. Полицейские сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина имел покрасневшую кожу лица, из ротовой полости ощущался резкий запах спиртного. Правоохранители предложили пройти проверку на Драгере, однако нарушитель отказался.
- Турковский районный суд Львовской области признал виновным пограничника в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сам мужчина подтвердил свою вину. Теперь ему предстоит выплатить 17 тысяч гривен штрафа. Также пограничник не сможет водить автомобиль в течение года.