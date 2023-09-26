В пограничном украинском селе задержали словака, случайно пришедшего границу после празднования свадьбы в Словакии. На него составили админматериалы за незаконное пересечение границы.

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Мужчина не планировал пересекать границу

Случайного туриста заметили с утра возле села Паладь Комаровцы Ужгородского района.

Задержанный не имел при себе документов и представился гражданином Словакии. Выяснилось, что мужчина отправился в "путешествие" после празднования свадьбы друзей в словацкой деревне Лекаровце, близ границы,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В пресс-службе Чопского пограничного отряда уточнили, что 32-летний мужчина не планировал пересекать границу, но поскольку был в состоянии алкогольного опьянения, заблудился. По его словам, он уходил домой.

Расстояние между словацким и украинским селом по дороге – 23 км. Пунктов пропуска между ними на границе нет.

Словак доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств и привлечения к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. После этого его передали в Словакию.

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