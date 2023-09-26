У прикордонному українському селі затримали словака, який випадково прийшов кордон після святкування весілля у Словаччині. На нього склали адмінматеріали за незаконний перетин кордону.

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Чоловік не планував перетинати кордон

Випадкового туриста помітили зранку біля села Паладь-Комарівці Ужгородського району.

Затриманий не мав при собі документів та назвався громадянином Словаччини. З’ясувалося, що чоловік вирушив у "подорож" після святкування весілля друзів у словацькому селі Лекаровце, що поблизу кордону,

– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.

У пресслужбі Чопського прикордонного загону уточнили, що 32-річний чоловік не планував перетинати кордон, але оскільки був у стані алкогольного сп’яніння, заблукав. За його словами, він йшов додому.

Відстань між словацьким та українським селом дорогою – 23 км. Пунктів пропуску між ними на кордоні немає.

Словака доставили у прикордонний підрозділ для з’ясування обставин та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Після цього його передали у Словаччину.

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