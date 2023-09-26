У прикордонному українському селі затримали словака, який випадково прийшов кордон після святкування весілля у Словаччині. На нього склали адмінматеріали за незаконний перетин кордону.
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Чоловік не планував перетинати кордон
Випадкового туриста помітили зранку біля села Паладь-Комарівці Ужгородського району.
Затриманий не мав при собі документів та назвався громадянином Словаччини. З’ясувалося, що чоловік вирушив у "подорож" після святкування весілля друзів у словацькому селі Лекаровце, що поблизу кордону,
– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.
У пресслужбі Чопського прикордонного загону уточнили, що 32-річний чоловік не планував перетинати кордон, але оскільки був у стані алкогольного сп’яніння, заблукав. За його словами, він йшов додому.
Відстань між словацьким та українським селом дорогою – 23 км. Пунктів пропуску між ними на кордоні немає.
Словака доставили у прикордонний підрозділ для з’ясування обставин та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Після цього його передали у Словаччину.
На кордоні затримали нетверезого інспектора ДПСУ
- На Львівщині правоохоронці зупинили авто, за кермом якого перебував п'яний український прикордонник. Суд покарав чоловіка за керування авто нетверезим.
- Інцидент трапився 25 серпня близько 04:00 у селі Боберка, що розташований на кордоні із Польщею. Прикордонник у нетверезому стані керував авто Volkswagen Golf. Поліцейські одразу помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік мав почервонілу шкіру обличчя, з ротової порожнини відчувався різкий запах спиртного. Правоохоронці запропонували пройти перевірку на Драгері, однак порушник відмовився.
- Турківський районний суд Львівщини визнав винним прикордонника у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Сам чоловік підтвердив свою провину. Тепер він має виплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також прикордонник не зможе керувати автомобілем протягом року.