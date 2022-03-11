В Словакии могут разместить более 2 тысяч военных НАТО
Источник:Euractiv
Правительство Словакии, для укрепления обороны, приняло решение разместить в стране более 2 тысяч военных НАТО. Сейчас это должен подтвердить парламент.
До полномасштабного нападения путинских войск на Украину словаки не поддерживали размещение солдат НАТО в своей стране. После атаки России 24 февраля настроение изменилось.
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Сейчас батальон усиленного передового присутствия (EFP), вероятно, будет состоять из:
- 600 солдат из Чехии;
- 200 военных из Нидерландов;
- 100 – из Польши;
- 400 военнослужащих из США;
- 700 солдат Альянса из Германии.
До вторжения России в Украину членство в НАТО одобряли 45% населения Словакии, сейчас, по последнему опросу, эта цифра изменилась на 61%.
В Министерстве обороны Словакии заявили, что угроза России является "достаточной причиной, чтобы изменить традиционную словацкий путаницу в общественном восприятии иностранных дел".
Заметьте, что силы EFP создали после российской оккупации украинского Крыма. Они уже присутствуют в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
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