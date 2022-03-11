В Словакии могут разместить более 2 тысяч военных НАТО

Правительство Словакии, для укрепления обороны, приняло решение разместить в стране более 2 тысяч военных НАТО. Сейчас это должен подтвердить парламент.

До полномасштабного нападения путинских войск на Украину словаки не поддерживали размещение солдат НАТО в своей стране. После атаки России 24 февраля настроение изменилось.

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В Словакии поддерживают свое членство в НАТО

Сейчас батальон усиленного передового присутствия (EFP), вероятно, будет состоять из:

600 солдат из Чехии;

200 военных из Нидерландов;

100 – из Польши;

400 военнослужащих из США;

700 солдат Альянса из Германии.

До вторжения России в Украину членство в НАТО одобряли 45% населения Словакии, сейчас, по последнему опросу, эта цифра изменилась на 61%.

В Министерстве обороны Словакии заявили, что угроза России является "достаточной причиной, чтобы изменить традиционную словацкий путаницу в общественном восприятии иностранных дел".

Заметьте, что силы EFP создали после российской оккупации украинского Крыма. Они уже присутствуют в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

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