Сейчас в стране продолжается расследование по делу о подготовке минирований государственных учреждений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Novinky.cz.

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Что известно о расследовании

Во вторник, 26 ноября, в городе Михайловке, что на востоке страны, словацкая полиция остановила и тщательно обыскала автомобиль гражданина Украины. Также провели обыски в доме украинца, что в селе Винне, которое относится к этому округу. Там мужчина уже почти два года живет с женой и двумя детьми.

На уровне разведки мы зафиксировали долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы лиц, которая имеет признаки изощренной разведывательной деятельности и связана с безопасностью Словакии и имеет потенциальное влияние на нее,

– заявил Павел Гаспар.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил эту информацию и отметил, что в рамках дела задержали двух украинцев, подчеркнув, что "дальнейшие действия продолжаются". По его словам, это была организованная группа, к которой также принадлежал словак с венгерским гражданством.

К слову, прошлом месяце в Польше задержали 38-летнего украинцая, которого подозревают в стрельбе на рынке в Варшаве, позже арестовали 45-летнего выходца из Таджикистана. Местная прокуратура предъявила им обвинения в нападении на полицейских путем совместного и согласованного применения огнестрельного оружия.