Словакия будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС, – премьер Хегер

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Они обсудили военную поддержку и планы вступления Украины в ЕС.

Глава государства поблагодарил Хегера и весь словацкий народ за поддержку в борьбе с российскими оккупантами. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество как в военном, так и в других направлениях.

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Вступление Украины в ЕС

Словацкий премьер также подчеркнул – он готов делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее стала членом Европейского союза. Словакия не только потребует ускоренного вступления Украины в ЕС, но и готова предоставить команду реформаторов.

Кроме того, Словакия готова помочь Украине ремонтировать военную технику и экспортировать пшеницу по железной дороге.

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