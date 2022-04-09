Глава держави подякував Хегеру та всьому словацькому народу за підтримку у боротьбі з російськими окупантами. Сторони обговорили подальшу співпрацю як у військовому, так і інших напрямках.

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Вступ України до ЄС

Словацький прем'єр також наголосив – він готовий робити усе можливе, аби Україна якомога швидше стала членом Європейського союзу. Словаччина не лише вимагатиме прискореного вступу України в ЄС, а й готова надати команду реформаторів.

Окрім того, Словаччина готова допомогти України ремонтувати військову техніку та експортувати пшеницю залізницею.

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