Сообщает 24 Канал со ссылкой на Noviny.sk. Новая версия гимна постепенно заменит старую в течение нескольких месяцев.

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Как изменился гимн Словакии

В новой версии гимна Словакии сохранены слова и мелодия, однако изменена аранжировка, которую создал словацкий композитор, дирижер и продюсер Оскар Рожа.

Ожидается, что обновленный гимн будет звучать более торжественно, включать короткую увертюру и элементы словацких народных инструментов, в частности фуяру – традиционного духовного инструмента, подобного флейты.

Премьера новой версии гимна состоялась на новогоднем концерте Словацкой филармонии вечером 1 января.

Новый гимн Словакии: смотрите видео

Новая аранжировка национального гимна рекомендована в качестве официального гимна Словацкой Республики в соответствии с указаниями Министерства внутренних дел. Его можно будет выполнять на всех официальных мероприятиях,

– заявили в словацком МВД.

Конкретной даты полного внедрения новой версии гимна пока не определено, но ожидается, что это произойдет в течение "трех – четырех месяцев".

Словацкий гимн, который был официально утвержден после обретения независимости в 1993 году, называется Nad Tatrou sa blýska ("Над Татрами сверкает"). Слова к нему написал Янко Матушка еще в середине XIX века, а мелодия была взята из народной песни Kopala studienku ("Копала колодец").