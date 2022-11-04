Словацкие компании отправляли детали для оружия в Россию и Иран, – СМИ

Словацкие производители после начала российского вторжения отправляли в Россию и Иран запчасти, которые могут использовать для производства тяжелого оружия.

Какие детали могли поставлять в обход санкций

Издание располагает списком тысяч предметов, среди которых подшипники, двигатели, электроника, оборудование для производства компонентов шин, которые могут быть использованы в производстве танков, бронемашин, ракетных систем или носителей межконтинентальных баллистических ракет.

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Многие экспортные товары были поставлены российским компаниям, выступающим как дочерние предприятия оружейной промышленности.

В списке двигатель, установленный в дронах-беспилотниках

В Иран в апреле словацким производителем легких самолетов был экспортирован двигатель Rotax 912. Такие установлены на иранских беспилотниках Mohajer-6, используемых российскими военными.

В списке экспортируемой продукции не указаны имена экспортеров, а ими могут являться предприятия из других стран ЕС.

Эти соглашения могут представлять собой нарушение санкций ЕС. Словацкие таможенные органы, вероятно, не классифицировали экспортируемые товары как товары двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях,

– говорится в сообщении.

В то же время издание отмечает, что эти товары нуждаются в одобрении министерств экономики и иностранных дел перед отправлением за границу, которое в этом случае не было получено.

Словацкие таможенники утверждают, что действовали в соответствии с правилами и не могут повлиять на то, будут ли поставки использованы российскими военными.

Словакия является членом ЕС и НАТО и поддерживает Украину с самого начала российского вторжения. Она предоставила своему восточному соседу разное военное оборудование, включая систему ПВО С-300.

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Россия могла значительно истощить запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов. Пополнить их просто не удается.

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