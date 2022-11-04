Які деталі могли постачати в обхід санкцій
Видання має у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин, які можуть бути використані у виробництві танків, бронемашин, ракетних систем або носіїв міжконтинентальних балістичних ракет.
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Багато експортних товарів було поставлено російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості.
У списку двигун, який встановлений у дронах-безпілотниках
У списку експортованої продукції не вказані імена експортерів, а ними можуть бути підприємства з інших країн ЄС.
Ці угоди можуть являти собою порушення санкцій ЄС. Словацькі митні органи, ймовірно, не класифікували експортовані товари як товари подвійного призначення, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях,
– йдеться у повідомленні.
Водночас видання наголошує, що ці товари потребують схвалення міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, яке в цьому випадку не було отримано.
Словацькі митники стверджують, що діяли відповідно до правил і не можуть вплинути на те, чи будуть поставки використані російськими військовими.
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