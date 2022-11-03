У звіті фахівців американського Інститут вивчення війни (ISW) проаналізували ниці намагання Кремля знайти партнерів в оборонній сфері.

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Каже про власні оборонні заводи, але купує деінде

Аналітики звернули увагу, що Путін наголошував на тому, що потрібно забезпечити конкуренцію між російськими виробниками військового озброєння.

Водночас нещодавно Росія закупила системи озброєнь у КНДР та Ірану.

Постачання іранських дронів-камікадзе та балістичних ракет до Росії збільшать залежність країни-агресора від систем систем озброєння з Ірану,

– зазначаються в ISW.

Аналітики уточнюють, що Росія, ймовірно, домовилася про постачання зброї з Іраном та КНДР.

Важливо! Росія могла значно виснажити свої запаси боєприпасів для повітряних, ракетних та артилерійських ударів. Поповнити їх легко не вдається.

Залежність Росії від ізольованих та жорстко санкціонованих держав щодо критичних систем озброєнь не відповідає вимозі Путіна, щоб російська військова промисловість стала висококонкурентною та задовольняла потреби російських збройних сил у будь-який короткий період часу,

– резюмували аналітики.

У партнерах у Путіна лише Білорусь, але це теж один із інструментів психологічного тиску.

Роль у цих іграх Білорусі – уявний партнер

Аналітики ISW зауважують, що російські та білоруські офіційні особи продовжують висвітлювати двостороннє оборонне співробітництво між країнами як спосіб увічнення все тієї ж інформаційної операції. Мовляв, Білорусь вступить у війну проти України.

Однак, аналітики вважають такий сценарій малоймовірним.

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Та тупі заяви представники влади обох країн робити мусять. Так, вчора Росія і Білорусь провели щорічне засідання Спільної колегії міністерств оборони з метою зміцнення "спільного військового потенціалу" для протидії "викликам і загрозам" військового характеру.

Такі заяви, ймовірно, мають на меті вкотре показати світ лояльність Білорусі до Росії та представити Заходу імідж білорусько-російської військової єдності. Мовляв, хоч якась є, хоч якийсь партнер.

Сподіваються, це допоможе знайти нових партнерів. Та зрозуміло, що це так не працює. Погодитись на відкриту співпрацю з країною-терористкою – це поставити хрест на майбутні своєї держави.

А проблеми з "оборонкою" в Росії справді є

Ще на початку жовтня стало відомо, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому.

Так і почалась "співпраця" Росії та Ірану. Власне, Путін усе більше впадає у залежність від Ірану.

31 жовтня Росія використовувала лише ракети Х-101 та Х-555, натомість дронів та ракет інших типів не застосовували. Це пов'язано з тим, що у росіян суттєво зменшилась кількість як ракет, так і іранських дронів.

"Запаси" наразі намагаються поповнити. За інформацією західних чиновників, Іран найближчим часом передасть країні-агресорці тисячу балістичних ракет та ударні дрони.

Також стало відомо, що Іран планує відправити в Росію понад 200 бойових дронів.

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