Впрочем, эти самолеты могут стать весомым вкладом в войне в Украине, хотя их и немного. Об этом в эфире 24 канала сказал Олег Катков – главный редактор издания Defence Express.

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По его словам, известно, что Словакия вообще раньше отказывалась от этих истребителей, их планировали вывести из эксплуатации в ближайшее время.

Дело в том, что Словакия заказала самые современные американские истребители F-16. Самолеты все равно должны были выводить, но процесс задержался, в частности из-за коронавируса,

– сказал эксперт.

Словакия должна получить первую партию самолетов из США ориентировочно в конце 2023 года. Так что передача истребителей нам должна состояться в этом промежутке.

Он также напомнил, что Словакия передает Украине не только истребители. Ранее страна послала нам комплексы С-300 – систему противовоздушной обороны.

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Стоит отметить, что эти "миги" прошли модернизацию еще в 2000-х годах. В этом участвовала и россия, однако сам процесс совершенствования проходил в Италии.

В чем особенность модернизированных самолетов? Самое главное, как объяснил эксперт, там уже есть новый радар, позволяющий лучше видеть. А также новая кабина с функциональными дисплеями.

"В любом случае, эти самолеты – крайне важный аспект в войне", – подытожил Катков.

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