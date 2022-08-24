Втім ці літаки можуть стати вагомим внеском у війні в Україні, хоча їх і не багато. Про це в ефірі 24 каналу сказав Олег Катков – головний редактор видання Defence Express.
До теми Не багато, але зайвими не будуть, – оглядач про "міги", які може передати Словаччина
За його словами, відомо, що Словаччина узагалі раніше відмовлялася від цих винищувачів, їх планували вивести з експлуатації найближчим часом.
Річ у тім, що Словаччина замовила найсучасніші американські винищувачі F-16. Літаки однаково мали виводити, але процес затримався, зокрема через коронавірус,
– сказав експерт.
Тож Словаччина має отримати першу партію літаків зі США орієнтовно наприкінці 2023 року. Тож передача винищувачів нам повинна відбутись у цьому проміжку.
Він також нагадав, що Словаччина передає Україні не лише винищувачі. Раніше країна надіслала нам комплекси С-300 – систему протиповітряної оборони.
На що здатні Міг-29
Варто також зазначити, що ці "міги" пройшли модернізацію ще у 2000-х роках. У цьому брала участь й росія, однак сам процес удосконалення проходив в Італії.
У чому особливість модернізованих літаків? Найголовніше, як пояснив експерт, там вже є новий радар, який дозволяє краще бачити. А також нова кабіна з багатофункціональними дисплеями.
"У будь-якому випадку, ці літаки – вкрай важливий аспект у війні", – підсумував Катков.
Катков про винищувачі для України та рекордний пакет допомоги від США: дивіться відео
Словаччина передасть Україні винищувачі: головне
- Наприкінці липня стало відомо, що Словаччина готова передати Україні 11 винищувачів МіГ-29. Однак там наголосили, що для цього кілька держав мають ухвалити певні рішення.
- У міноборони країни заявляли, що варіант надання винищувачів ЗСУ є найбільш ймовірним. Утім, за свої літаки Братислава просить гроші від Євросоюзу або авіацію від НАТО.
- Також у відомстві пояснили, що від початку російського вторгнення в Україну в Словаччини виникли проблеми з ремонтом винищувачів МіГ-29, оскільки вони російського виробництва. Саме тому наприкінці серпня Словаччина остаточно приземлить їх, а з вересня її повітряний простір охоронятимуть Польща та Чехія.