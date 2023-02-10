Как сообщает Reuters, Словакия может начать переговоры о предоставлении Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Эдуард Гегер 10 февраля.

Читайте также Правительство Словакии "готово обсудить" передачу Украине своих истребителей МиГ-29

Словакия может предоставить Украине истребители

Он сообщил об официальном запросе от Киева.

Президент Украины попросил меня предоставить МиГи. Теперь, поскольку пришел официальный запрос, процесс переговоров может начаться,

– заявил глава правительства.

Он отметил, что переговоры будут как внутренними, так и Европейской комиссией, ведь Словакия может получить компенсацию за эту поставку.

"Наши МиГи могут спасти невинные жизни в Украине", – сказал Гегер.

Сколько истребителей может получить Украина