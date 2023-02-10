Как сообщает Reuters, Словакия может начать переговоры о предоставлении Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Эдуард Гегер 10 февраля.
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Словакия может предоставить Украине истребители
Он сообщил об официальном запросе от Киева.
Президент Украины попросил меня предоставить МиГи. Теперь, поскольку пришел официальный запрос, процесс переговоров может начаться,
– заявил глава правительства.
Он отметил, что переговоры будут как внутренними, так и Европейской комиссией, ведь Словакия может получить компенсацию за эту поставку.
"Наши МиГи могут спасти невинные жизни в Украине", – сказал Гегер.
Сколько истребителей может получить Украина
- По предварительным данным, Украина может получить 11 или 12 самолетов, которые сейчас есть в Словакии.
- Разговоры о передаче Украине Миг-29 от Словакии ведутся уже несколько месяцев. В конце 2022 года глава словацкого МИДа Растислав Качер заявил, что Словакия хочет обсудить с НАТО передачу Украине истребителей.
- Качер анонсировал, что в Словакию должна прибыть делегация из Украины и вместе с партнерами из США начнется работа по передаче самолетов. Глава МИД Словакии заявлял, что он настроен положительно.
- В конце января о передаче истребителей заговорил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он сообщил, что Словакия готова обсудить с представителями Украины детали передачи своих истребителей МиГ-29.
- Он сообщил, что с 1 октября 2022 Словакия уже не использует МиГ-29. Надь подчеркнул, что Братислава готова передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться.