Як повідомляє Reuters, Словаччина може почати переговори щодо надання Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомив прем'єр-міністр Едуард Геґер 10 лютого.
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Словаччина може надати Україні винищувачі
Він повідомив про офіційний запит від Києва.
Президент України попросив мене надати МіГи. Тепер, оскільки надійшов офіційний запит, процес переговорів може початися,
– заявив голова уряду.
Він зазначив, що переговори будуть як внутрішніми, так і з Європейською комісією, адже Словаччина може отримати компенсацію за цю поставку.
"Наші МіГи можуть врятувати невинні життя в Україні", – сказав Геґер.
Скільки винищувачів може отримати Україна
- За попередніми даними, Україна може отримати 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.
- Розмови про передачу Україні Міг-29 від Словаччини ведуться вже кілька місяців. Наприкінці 2022 року глава словацького МЗС Растіслав Качер заявив, що Словаччина хоче обговорити з НАТО передачу Україні винищувачів.
- Качер анонсував, що в Словаччину має прибути делегація з України й разом з партнерами із США розпочнеться робота щодо передачі літаків. Очільник МЗС Словаччини заявляв, що він налаштований позитивно.
- Наприкіці січня про передачу винищувачів заговорив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він повідомив, що Словаччина готова обговорити з представниками України деталі щодо передачі своїх винищувачів МіГ-29.
- Він повідомив, що з 1 жовтня 2022 року Словаччина вже не використовує МіГ-29. Надь наголосив, що Братислава готова передати ці літаки Україні, щоб вона могла захищатися.