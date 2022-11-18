Украина получила от Словакии еще одну САУ Zuzana 2

Украина продолжает получать военную помощь. В этот раз Словакия передала нашему государству самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Кстати, ранее 24 канал рассказывал, какие страны НАТО передали Украине больше оружия.

Обратите внимание Украине пообещали уже почти 100 миллиардов: кто больше всего приложился, а кто не делает ничего

Словакия передала Украине мощное оружие

Рады подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 Howitzer была передана украинским Вооруженным Силам и готова защищать невинные жизни.

– сообщил Надь.



Словакия передала Украине САУ Zuzana 2 / фото Ярослав Надь

Что известно о САУ Zuzana 2

Zuzana 2 имеет автоматическую перезарядку, которая повышает темп стрельбы. Особого внимания заслуживает бортовой компьютер этой САУ, ведь он позволяет не только быстро наводить цель, но и работать с цифровыми картами, обмениваться данными с другими САУ такого же типа и самостоятельно вычислять погодные условия. Все это происходит в считанные секунды.

Башня Zuzana 2 вращается на 360 градусов, что является большим преимуществом. В отличие от прицепных гаубиц, в частности, американских М777, словацкую систему не нужно переставлять или перевозить с места на место. С одной точки может обстреливаться все вокруг на расстоянии до 40 километров.

К тому же Zuzana 2 может работать с любым снарядами натовского калибра – 155 миллиметров, в том числе с управляемыми GPS-системами М982 Excalibur, которые могут попадать в цель с точностью до 4-х метров.

Большим плюсом этой САУ является то, что она способна комбинировать боеприпасы. Также Zuzana 2 оборудовали тепловизионным прицелом и разнообразными приборами ночного видения, что означает, что работать с ней можно в любое время суток.

Достойно внимания – Словакия передала Украине 4 гаубицы Zuzana 2: смотрите видео