Словакия собирается купить турецкие беспилотники Bayraktar

В Словакии ведут переговоры о покупке беспилотного боевого летательного аппарата Bayraktar TB2. Отметим, что их Украина успешно использует для уничтожения российских оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он подчеркнул, что продолжаются переговоры с другими производителями беспилотников.

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В Словакии ведут переговоры о покупке беспилотников

Работы по приобретению дронов для словацких вооруженных сил продвигаются вперед. Сегодня мы хорошо поговорили с Байрактаром из Турции, и переговоры с другими производителями дронов продолжаются,

– подчеркнул он.

Отметим, что Bayraktar подписал экспортные контракты на свои беспилотники с 19 странами. Большинство заказов уже доставили. В компании отмечают, что более 90% выручки – экспорт.

Что такое Bayraktar TB2 это тактический беспилотный летательный аппарат средней высоты с большой выносливостью (MALE). Он способен выполнять задачи разведки, наблюдения и вооруженные атаки.

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