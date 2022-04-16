Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Він підкреслив, що продовжуються перемовини з іншими виробниками безпілотників.

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У Словаччині ведуть перемовини про покупку безпілотників

Роботи з придбання дронів для словацьких збройних сил просуваються вперед. Сьогодні ми добре поговорили з Байрактаром з Туреччини, і перемовини з іншими виробниками дронів продовжуються,

– наголосив він.

Зазначимо, що Bayraktar підписав на експортні контракти на свої безпілотники з 19 країнами. Більшість замовлень уже доставили. У компанії зазначають, що понад 90% виторгу – експорт.

Що таке Bayraktar TB2 Це тактичний безпілотний літальний апарат середньої висоти з великою витривалістю (MALE). Він здатний виконувати завдання розвідки, спостереження та збройні атаки.

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