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      Словенцы начали пропускать автобусы с украинцами

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      Переговоры украинского правительства со словенской стороной дали результат: грузовые автомобили и автобусы, которые имеют регистрацию в Украине, смогут проехать через Словению. Ранее пограничники этой страны отказались пропустить автобусы из Италии, в которых ехали более сотни украинцев.

      Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в фейсбуке вечером 14 марта. 

      Обратите внимание Австрия и Словения закрыли границу с Италией из-за коронавируса 10 марта

      Он со ссылкой на информацию министерства инфраструктуры Словении сообщил, что часть транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу.

      Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств,
      – написал Криклий.

      По его словам, словенцы формируют колонны по 15 автомобилей, которые смогут транзитом проехать через страну.

      Как в целом будет работать транзитное движение в Шенгенской зоне – пока не известно, обсуждение этой проблемы продолжается.

      Украинцы застряли на границе Италии и Словении: коротко об инциденте

      • В ночь на 13 марта 120 украинцев в нескольких автобусах, которые ехали из Италии, остановили на границе со Словенией и отказались пропускать.
      • После проверки документов и измерения температуры украинцам все же сказали возвращаться назад в Италию. Люди, однако, делать этого не захотели.
      • Украинская власть знает о проблеме: в Офисе Президента заявили, что украинцев, которых на границе Италии и Словении завернули пограничники, доставят на родину специальным бортом 15 марта.
      • В то же время посол Украины в Италии Евгений Перелыгин сообщил, что по состоянию на 13 марта ни один из украинцев в Италии не обращался в консульство за помощью в эвакуации.

      Италия среди стран Европы больше всего страдает от коронавируса и находится на втором месте в мире после Китая по количеству больных. По состоянию на начало суток 15 марта в Италии зафиксировали более 21 тысячи инфицированных. От последствий заражения уже умерли 1441 человек.

      Специалисты описали особенности течения коронавируса у детей
      14 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владислав Криклий Транспорт Шенген Евросоюз Министерство инфраструктуры Здоровье Коронавирус Covid-19 Словения Новости Украины
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