Словенцы начали пропускать автобусы с украинцами

Переговоры украинского правительства со словенской стороной дали результат: грузовые автомобили и автобусы, которые имеют регистрацию в Украине, смогут проехать через Словению. Ранее пограничники этой страны отказались пропустить автобусы из Италии, в которых ехали более сотни украинцев.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в фейсбуке вечером 14 марта.

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Он со ссылкой на информацию министерства инфраструктуры Словении сообщил, что часть транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу.

Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств,

– написал Криклий.

По его словам, словенцы формируют колонны по 15 автомобилей, которые смогут транзитом проехать через страну.

Как в целом будет работать транзитное движение в Шенгенской зоне – пока не известно, обсуждение этой проблемы продолжается.

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В ночь на 13 марта 120 украинцев в нескольких автобусах, которые ехали из Италии, остановили на границе со Словенией и отказались пропускать.

После проверки документов и измерения температуры украинцам все же сказали возвращаться назад в Италию. Люди, однако, делать этого не захотели.

Украинская власть знает о проблеме: в Офисе Президента заявили, что украинцев, которых на границе Италии и Словении завернули пограничники, доставят на родину специальным бортом 15 марта .

В то же время посол Украины в Италии Евгений Перелыгин сообщил, что по состоянию на 13 марта ни один из украинцев в Италии не обращался в консульство за помощью в эвакуации.