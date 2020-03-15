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      Словенці почали пропускати автобуси з українцями

      -
      Словенія почала пропускати українців / ТСН

      Перемовини українського уряду зі словенською стороною дали результат: вантажівки та автобуси, які мають реєстрацію в Україні, зможуть проїхати через Словенію. Раніше прикордонники цієї країни відмовилися пропустити автобуси з Італії, у яких їхали понад сотня українців.

      Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці ввечері 14 березня. 

      Зверніть увагу Австрія та Словенія закрили кордон з Італією через коронавірус 10 березня

      Він із посиланням на інформацію міністерства інфраструктури Словенії повідомив, що частина транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон.

      Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів,
      – написав Криклій.

      За його словами, словенці формують колони по 15 автомобілів, які зможуть транзитом проїхати через країну.

      Як загалом працюватиме транзитний рух у Шенгенській зоні – поки не відомо, обговорення цієї проблеми триває.

      Українці застрягли на кордоні Італії та Словенії: коротко про інцидент

      • У ніч на 13 березня 120 українців у кількох автобусах, які їхали з Італії, зупинили на кордоні зі Словенією та відмовилися пропускати.
      • Після перевірки документів та вимірювання температури українцям все ж сказали повертатися назад до Італії. Люди, однак, робити цього не захотіли.
      • Українська влада знає про проблему: в Офісі Президента заявили, що українців, яких на кордоні Італії та Словенії завернули прикордонники, доправлять на Батьківщину спеціальним бортом 15 березня.
      • Водночас Посол України в Італії Євген Перелигін повідомив, що станом на 13 березня жоден з українців в Італії не звертався до консульства по допомогу в евакуації.

      Італія серед країн Європи найбільше потерпає від коронавірусу й перебуває на другому місці у світі після Китаю за кількістю хворих. Станом на початок доби 15 березня в Італії зафіксували понад 21 тисячу інфікованих. Від наслідків зараження вже померли 1441 людина.

      Коронавірус в Росії: за добу зафіксовано 14 випадків
      14 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владислав Криклій Транспорт Шенген Євросоюз Міністерство інфраструктури Здоров'я Коронавірус Covid-19 Словенія Новини України
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