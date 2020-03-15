Словенці почали пропускати автобуси з українцями

Перемовини українського уряду зі словенською стороною дали результат: вантажівки та автобуси, які мають реєстрацію в Україні, зможуть проїхати через Словенію. Раніше прикордонники цієї країни відмовилися пропустити автобуси з Італії, у яких їхали понад сотня українців.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці ввечері 14 березня.

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Він із посиланням на інформацію міністерства інфраструктури Словенії повідомив, що частина транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон.

Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів,

– написав Криклій.

За його словами, словенці формують колони по 15 автомобілів, які зможуть транзитом проїхати через країну.

Як загалом працюватиме транзитний рух у Шенгенській зоні – поки не відомо, обговорення цієї проблеми триває.

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У ніч на 13 березня 120 українців у кількох автобусах, які їхали з Італії, зупинили на кордоні зі Словенією та відмовилися пропускати.

Після перевірки документів та вимірювання температури українцям все ж сказали повертатися назад до Італії. Люди, однак, робити цього не захотіли.

Українська влада знає про проблему: в Офісі Президента заявили, що українців, яких на кордоні Італії та Словенії завернули прикордонники, доправлять на Батьківщину спеціальним бортом 15 березня.

Водночас Посол України в Італії Євген Перелигін повідомив, що станом на 13 березня жоден з українців в Італії не звертався до консульства по допомогу в евакуації.

Італія серед країн Європи найбільше потерпає від коронавірусу й перебуває на другому місці у світі після Китаю за кількістю хворих. Станом на початок доби 15 березня в Італії зафіксували понад 21 тисячу інфікованих. Від наслідків зараження вже померли 1441 людина.