Словения остановила работу АЭС из-за землетрясений в Хорватии
В Хорватии 28–29 декабря прошло несколько мощных землетрясений. Словения из соображений предосторожности приостановила работу своей атомной электростанции в Кршко.
Работу АЭС в Кршко приостановили вскоре после землетрясения 29 декабря. Об этом сообщает RTVSLO.
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Такой шаг является стандартной процедурой в случае сильных землетрясений. Также после этого парламент страны временно приостановил работу.
Премьер Янес Янша сообщил, что, по предварительным данным, Словения не подверглась серьезным разрушениям. Однако известно о повреждении фасадов зданий, колоколен и дымоходов жилых домов.
Янша также сообщил, что в 2021 году страна проведет общенациональную тренировку по реагированию на землетрясения. Сделают это, чтобы быть готовыми к потенциальным чрезвычайным ситуациям в будущем.
Что известно об АЭС в Кршко?Единственная атомная электростанция в Словении. Размещена в населенном пункте Врбина на территории общины Кршко. Введена в коммерческую эксплуатацию 15 января 1983 года. АЭС находится в совместном владении Словении и Хорватии.
Землетрясения в Хорватии: что известно
- Первый раз страну трясло 28 декабря. В этот день произошли сразу 2 землетрясения – магнитудой в 5,2 и 4,9 балла. Стихия разрушила дома, о пострадавших не сообщали.
- Второй раз землетрясение в более 6 баллов по шкале Рихтера произошло 29 декабря. Известно о масштабных разрушениях, пострадавших и погибшей 12-летней девочке.
- Кроме того, в результате подземных толчков пострадало Посольство Украины в Загребе.
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