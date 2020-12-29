В Хорватии 28–29 декабря прошло несколько мощных землетрясений. Словения из соображений предосторожности приостановила работу своей атомной электростанции в Кршко.

Работу АЭС в Кршко приостановили вскоре после землетрясения 29 декабря. Об этом сообщает RTVSLO.

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Такой шаг является стандартной процедурой в случае сильных землетрясений. Также после этого парламент страны временно приостановил работу.

Справка. Столица Словении – город Любляна – расположена примерно в 150 километрах от ориентировочного эпицентра землетрясения.

Премьер Янес Янша сообщил, что, по предварительным данным, Словения не подверглась серьезным разрушениям. Однако известно о повреждении фасадов зданий, колоколен и дымоходов жилых домов.

Янша также сообщил, что в 2021 году страна проведет общенациональную тренировку по реагированию на землетрясения. Сделают это, чтобы быть готовыми к потенциальным чрезвычайным ситуациям в будущем.

Что известно об АЭС в Кршко? Единственная атомная электростанция в Словении. Размещена в населенном пункте Врбина на территории общины Кршко. Введена в коммерческую эксплуатацию 15 января 1983 года. АЭС находится в совместном владении Словении и Хорватии.

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