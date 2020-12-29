У Хорватії 28 – 29 грудня пройшли кілька потужних землетрусів. Словенія з міркувань обережності призупинила роботу своєї атомної електростанції у Кршко.

Роботу АЕС у Кршко призупинили невдовзі після землетрусу 29 грудня. Про це повідомляє RTVSLO.

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Такий крок є стандартною процедурою у випадку сильних землетрусів. Також після цього парламент країни тимчасово призупинив роботу.

Довідка. Столиця Словенії – місто Любляна – розташована приблизно за 150 кілометрів від орієнтовного епіцентру землетрусу.

Прем'єр Янес Янша повідомив, що, за попередніми даними, Словенія не зазнала серйозних руйнувань. Однак відомо про пошкодження фасадів будівель, дзвіниць та коминів житлових будинків.

Янша також повідомив, що у 2021 році країна проведе загальнонаціональне тренування з реагування на землетруси. Зроблять це, аби бути готовими до потенційних надзвичайних ситуацій у майбутньому.

Що відомо про АЕС у Кршко? Єдина атомна електростанція у Словенії. Розміщена в населеному пункті Врбина на території громади Кршко. Введена в комерційну експлуатацію 15 січня 1983. АЕС перебуває в спільному володінні Словенії та Хорватії.

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