Словенія зупинила роботу АЕС через землетруси в Хорватії
У Хорватії 28 – 29 грудня пройшли кілька потужних землетрусів. Словенія з міркувань обережності призупинила роботу своєї атомної електростанції у Кршко.
Роботу АЕС у Кршко призупинили невдовзі після землетрусу 29 грудня. Про це повідомляє RTVSLO.
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Такий крок є стандартною процедурою у випадку сильних землетрусів. Також після цього парламент країни тимчасово призупинив роботу.
Прем'єр Янес Янша повідомив, що, за попередніми даними, Словенія не зазнала серйозних руйнувань. Однак відомо про пошкодження фасадів будівель, дзвіниць та коминів житлових будинків.
Янша також повідомив, що у 2021 році країна проведе загальнонаціональне тренування з реагування на землетруси. Зроблять це, аби бути готовими до потенційних надзвичайних ситуацій у майбутньому.
Що відомо про АЕС у Кршко?Єдина атомна електростанція у Словенії. Розміщена в населеному пункті Врбина на території громади Кршко. Введена в комерційну експлуатацію 15 січня 1983. АЕС перебуває в спільному володінні Словенії та Хорватії.
Землетруси у Хорватії: що відомо
- Перший раз країну трясло 28 грудня. Цього дня сталися одразу 2 землетруси – магнітудою у 5,2 та 4,9 бала. Стихія зруйнувала будинки, про постраждалих не повідомляли.
- Другий раз землетрус у понад 6 балів за шкалою Ріхтера стався 29 грудня. Відомо про масштабні руйнування, постраждалих та загиблу 12-річну дівчинку.
- Крім того, внаслідок підземних поштовхів зазнало пошкоджень Посольство України у Загребі.
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