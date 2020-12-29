Наразі невідомо, чи є серед постраждалих внаслідок землетрусів у Хорватії українці. Однак Посольство України рекомендує громадянам уважно стежити за повідомленнями компетентних хорватських органів про розвиток сейсмологічної ситуації у країні.

Чи є серед постраждалих громадяни України

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про те, чи є українці серед загиблих і постраждалих в результаті землетрусу. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

Дізнайтеся більше У Хорватії знову стався землетрус: загинула дівчинка – фото, відео наслідків

Наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється. Наразі звернення на "гарячу лінію" посольства не надходило,

– повідомив він.

У випадку надзвичайної ситуації українців просять телефонувати за номером +385916051010.

Що робити українцям: поради дипломатів

На землетруси, які 28 – 29 грудня зафіксували у Хорватії, відреагували у Посольстві України.

Будьте обережні! Слідкуйте за новинами! Намагайтеся не панікувати. У разі повторного поштовху невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом,

– йдеться у повідомленні.

Людям також радять уникати перебування біля ліній електропередач, дерев.

Землетруси у Хорватії: що відомо