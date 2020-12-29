Потужні землетруси у Хорватії: чи є серед постраждалих українці
Наразі невідомо, чи є серед постраждалих внаслідок землетрусів у Хорватії українці. Однак Посольство України рекомендує громадянам уважно стежити за повідомленнями компетентних хорватських органів про розвиток сейсмологічної ситуації у країні.
Чи є серед постраждалих громадяни України
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про те, чи є українці серед загиблих і постраждалих в результаті землетрусу. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив речник відомства Олег Ніколенко.
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Наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється. Наразі звернення на "гарячу лінію" посольства не надходило,
– повідомив він.
У випадку надзвичайної ситуації українців просять телефонувати за номером +385916051010.
Що робити українцям: поради дипломатів
На землетруси, які 28 – 29 грудня зафіксували у Хорватії, відреагували у Посольстві України.
Будьте обережні! Слідкуйте за новинами! Намагайтеся не панікувати. У разі повторного поштовху невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом,
– йдеться у повідомленні.
Людям також радять уникати перебування біля ліній електропередач, дерев.
Землетруси у Хорватії: що відомо
- Перший раз країну трясло 28 грудня. Цього дня сталися одразу 2 землетруси – магнітудою у 5,2 та 4,9 бала. Стихія зруйнувала будинки, про постраждалих не повідомляли.
- Другий раз стихія атакувала Хорватію вже 29 грудня. Повідомляють про масштабні руйнування. У результаті землетрусу у понад 6 балів постраждали люди, загинула 12-річна дівчинка.
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