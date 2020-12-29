Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений в Хорватии украинцы. Однако Посольство Украины рекомендует гражданам внимательно следить за сообщениями компетентных хорватских органов о развитии сейсмологической ситуации в стране.

Есть ли среди пострадавших граждане Украины

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, есть ли украинцы среди погибших и пострадавших в результате землетрясения. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

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Наличие украинских граждан среди пострадавших проверяется. Сейчас обращение на "горячую линию" посольства не поступало,

– сообщил он.

В случае чрезвычайной ситуации украинцев просят звонить по телефону +385916051010.

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На землетрясения, которые 28 – 29 декабря зафиксировали в Хорватии, отреагировали в Посольстве Украины.

Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать. В случае повторного толчка безотлагательно оставьте здание, не пользуйтесь лифтом,

– говорится в сообщении.

Людям также советуют избегать пребывания возле линий электропередач, деревьев.

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