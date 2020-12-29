Мощные землетрясения в Хорватии: есть ли среди пострадавших украинцы
Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений в Хорватии украинцы. Однако Посольство Украины рекомендует гражданам внимательно следить за сообщениями компетентных хорватских органов о развитии сейсмологической ситуации в стране.
Есть ли среди пострадавших граждане Украины
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, есть ли украинцы среди погибших и пострадавших в результате землетрясения. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
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Наличие украинских граждан среди пострадавших проверяется. Сейчас обращение на "горячую линию" посольства не поступало,
– сообщил он.
В случае чрезвычайной ситуации украинцев просят звонить по телефону +385916051010.
Что делать украинцам: советы дипломатов
На землетрясения, которые 28 – 29 декабря зафиксировали в Хорватии, отреагировали в Посольстве Украины.
Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать. В случае повторного толчка безотлагательно оставьте здание, не пользуйтесь лифтом,
– говорится в сообщении.
Людям также советуют избегать пребывания возле линий электропередач, деревьев.
Землетрясения в Хорватии: что известно
- Первый раз страну трясло 28 декабря. В этот день произошли сразу 2 землетрясения – магнитудой в 5,2 и 4,9 балла. Стихия разрушила дома, о пострадавших не сообщалось.
- Второй раз стихия атаковала Хорватию уже 29 декабря. Сообщают о масштабных разрушениях. В результате землетрясения пострадали люди, погибла 12-летняя девочка.
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