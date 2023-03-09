Словения отказалась признать Россию спонсором терроризма: в чем причина

В Словении 9 марта провалили голосование за признание России спонсором терроризма. Комитет парламента Словении по внешней политике отклонил предложение оппозиционной Демократической партии.

Парламент Словении не смог признать Россию государством-террористом. Этому помешало даже то, что Европейский парламент принял аналогичную резолюцию в прошлом году.

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Почему Словения не признает очевидного

Демократы, внесшие это предложение, утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России украинских гражданских лиц, гражданские здания и ключевые объекты энергетической инфраструктуры.

Мы выразим нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество в защите своей Родины и борьбе за общечеловеческие ценности свободы и демократии, и одновременно осудим российское вторжение,

– заявили они.

Вместо того чтобы поддержать проект резолюции, комитет единогласно поддержал выводы коалиции, осуждающие войну России в Украине, и призвал правительство продолжать оказывать помощь и помощь Киеву.

Комитет по внешней политике также призвал правительство выступать за всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир и поддержал его усилия по независимому расследованию военных преступлений в Украине.

Принятие резолюции якобы смягчит наказание России

Однако голосование комитета было ожидаемым, поскольку руководящая коалиция отклонила предложение, как только она была подана. Министр иностранных дел Таня Файон заявила, что любая инициатива по внесению России в список стран-спонсоров терроризма "будет равносильна наказанию всего русского народа".

Министерство иностранных дел прибегло к юридическому толкованию, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве нет категории или списка стран, поддерживающих терроризм. Только семь стран-членов ЕС приняли такие резолюции, и даже США, имеющие для этого правовые основания, не приняли соответствующей резолюции.

По словам пресс-секретаря МИД Самуэля Жбогара, клеймение России как государства-спонсора терроризма с правовой точки зрения привело бы к смягчению ответственности России, поскольку это переквалифицировало бы ее действия по самому тяжелому международному преступлению, то есть агрессии, на низшую – категория терроризма.

Депутат от Демократической партии Анже Логар, бывший министр иностранных дел, утверждал, что дипломатическое давление на Россию следует усилить так же, как и санкции.