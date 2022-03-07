По его словам, в Словении рассчитывают, что до 5 000 станций будут отправлены в Украину уже в ближайшие дни.
Шмиыаль поблагодарил за эту инициативу премьер-министра Словении Янезу Янша.
В тему Киев получил дополнительные системы Starlink
Станции StarLink важны в условиях атак оккупантов на нашу инфраструктуру, когда отсутствует электроэнергия. Всё это поможет нашим защитникам быть на связи.
Напомним, первую партию оборудования от Илона Маска для спутникового интернета Starlink Украина получила 1 марта.
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