По его словам, в Словении рассчитывают, что до 5 000 станций будут отправлены в Украину уже в ближайшие дни.

Шмиыаль поблагодарил за эту инициативу премьер-министра Словении Янезу Янша.

В тему Киев получил дополнительные системы Starlink

Станции StarLink важны в условиях атак оккупантов на нашу инфраструктуру, когда отсутствует электроэнергия. Всё это поможет нашим защитникам быть на связи.

Коротко о Starlink Это система беспроводной спутниковой связи, благодаря которой можно получить доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите, которые взаимодействуют между собой на низких частотах.



Благодаря Starlink в любом уголке Земли можно установить бесперебойную связь.

Напомним, первую партию оборудования от Илона Маска для спутникового интернета Starlink Украина получила 1 марта.

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