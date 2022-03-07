За його словами, в Словенії розраховують, що до 5 000 станцій буде відправлено в Україну вже найближчими днями.
Шмигаль подякував за цю ініціативу прем'єр-міністру Словенії Янезу Янша.
До теми Київ отримав додаткові системи Starlink
Станцій StarLink є важливими в умовах атак окупантів на нашу інфраструктуру, коли відсутня електроенергія. Все це допоможе нашим захисникам бути на зв’язку.
Нагадаємо, першу партію обладнання від Ілона Маска для супутникового інтернету Starlink Україна отримала 1 березня.
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