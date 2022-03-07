За його словами, в Словенії розраховують, що до 5 000 станцій буде відправлено в Україну вже найближчими днями.

Шмигаль подякував за цю ініціативу прем'єр-міністру Словенії Янезу Янша.

До теми Київ отримав додаткові системи Starlink

Станцій StarLink є важливими в умовах атак окупантів на нашу інфраструктуру, коли відсутня електроенергія. Все це допоможе нашим захисникам бути на зв’язку.

Коротко про Starlink Це система безпровідного супутникового зв'язку, завдяки якій можна отримати доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали Starlink працюють завдяки мережі супутників на орбіті, що взаємодіють між собою на низьких частотах.



Завдяки Starlink у будь-якому куточку Землі можна встановити безперебійний зв'язок.

Нагадаємо, першу партію обладнання від Ілона Маска для супутникового інтернету Starlink Україна отримала 1 березня.

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