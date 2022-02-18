Неправильную карту показал словенский информационный канал РТВ СЛО в передаче об Украине 15 февраля.

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Посольство Украины сразу отреагировало на ситуацию, отправив официальное обращение редакции телеканала.

Уже 17 февраля канал обнародовал официальное извинение. Утверждали о технической ошибке и уверяют, что не собирались выражать неуважение Украине.

Извинения редакции / Фото посольство Украины в Словении

Заявили об ошибке / Фото посольство Украины в Словении

Извинения обнародовали после обращения дипломатов / Фото посольства Украины в Словении

Дипломаты подчеркнули, что сейчас Украина и так подвергается информационной пропаганде и фейкам со стороны России. Поэтому важно, чтобы партнеры соблюдали нормы международного права и не признавали незаконную оккупацию. Это касается и журналистов иностранных СМИ.

Текст поста посольства:

Украина подвергается массированной информационной пропаганде и фейкам со стороны России. В это время особенно важно, чтобы все наши партнеры соблюдали нормы международного права и свою позицию по непризнанию незаконной оккупации Крыма со стороны Российской федерации. Это же касается и журналистов иностранных СМИ в вопросе соблюдения норм журналистской этики и объективного освещения информации.

Во вторник словенский информационный канал РТВ СЛО в своей передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ​​ситуацию, отправив официальное обращение редакции телеканала, и уже 17:02 канал обнародовал официальное извинение, объясняя ситуацию технической ошибкой, а не намерения выразить неуважение Украине.

Выражаем широкую благодарность представителю украинского общества в Словении Andrija Hevka за его активную проукраинскую позицию и личную заангажированность в этом вопросе. Также выражаем благодарность Премьер-министру Словении Я.Янши за осуждение ситуации с картой Украины без Крыма, которое он выразил на своем твиттер-аккаунте.

Будем вместе стоять на защите информационного пространства от искаженной, недостоверной информации об Украине.