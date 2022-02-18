Неправильну карту показав словенський інформаційний канал "РТВ СЛО" у передачі про Україну 15 лютого.

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Канал вже офіційно вибачився

Посольство України одразу відреагувало на ситуацію, надіславши офіційне звернення редакції телеканалу.

Вже 17 лютого канал оприлюднив офіційне вибачення. Стверджували про технічну помилку та запевняють, нібито не збирались висловлювати неповагу Україні.



Вибачення редакції / Фото посольство України в Словенії

Заявили про помилку / Фото посольства України в Словенії



Вибачення оприлюднили після звернення дипломатів / Фото посольства України в Словенії

Дипломати наголосили, зараз Україна й так піддається інформаційній пропаганді та фейкам з боку Росії. Тому важливо, аби партнери дотримувались норм міжнародного права та не визнавали незаконну окупацію. Це стосується і журналістів іноземних ЗМІ.

Схожі інциденти

Помилкову карту помітили на онлайн-платформі для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar. У компанії так само вибачались і говорили про технічні проблеми.

У жовтні 2021 року в скандал втрапила компанія Apple. У додатку Apple Music for Artists (для музикантів) карту України зобразили без Криму.

Італійський сайт прогнозу погоди теж зобразив "карту України" без території Криму. Півострів зображений як частина України тільки на загальній карті Європи.

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Текст поста посольства:

Україна піддається масованій інформаційній пропаганді та фейкам з боку Росії. В такий час особливо важливо, щоб всі наші партнери дотримувались норм міжнародного права та своєї позиції щодо невизнання незаконної окупації Криму з боку Російської федерації. Це ж стосується і журналістів іноземних ЗМ в питанні дотримання норм журналістської етики та об’єктивного висвітлення інформації.

У вівторок словенський інформаційний канал «РТВ СЛО» у своїй передачі про Україну використав карту України без Криму. Посольство негайно відреагувало на таку ситуацію, надіславши офіційне звернення редакції телеканалу, і вже 17.02 канал оприлюднив офіційне вибачення, пояснюючи ситуацію технічною помилкою, а не наміри висловити неповагу Україні.

Висловлюємо ширу вдячність представнику української громади в Словенії Andrija Hevka за його активну проукраїнську позицію і особисту заангажованість у цьому питанні. Також висловлюємо вдячність Прем’єр-міністру Словенії Я.Янші за засудження ситуації з картою України без Криму, яке він висловив на своєму твітер-акаунті.

Разом стоятимемо на захисті інформаційного простору від викривленої, недостовірної інформації про Україну.