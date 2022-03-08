Сложная ситуация в Изюмской больнице – в подвале остаются пациенты

Ситуация в украинском Изюме затруднена, сообщил Массим Стрельник. В местной больнице, по его словам, остались люди – больные и раненые пациенты лежат в подвале больницы.

Изюмская больница разрушена, в здании нет света, воды и тепла. По словам начальника отдела Изюмского горсовета Максима Стрельника, медики не могут оказывать помощь людям.

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Стрельник заявил, что "скорые" расстреляли оккупанты – машины первой помощи не работают. По его словам, жизнь людей под угрозой.

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