Сложная ситуация в Изюмской больнице – в подвале остаются пациенты
8 марта 2022 , 21:11Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Ситуация в украинском Изюме затруднена, сообщил Массим Стрельник. В местной больнице, по его словам, остались люди – больные и раненые пациенты лежат в подвале больницы.
Изюмская больница разрушена, в здании нет света, воды и тепла. По словам начальника отдела Изюмского горсовета Максима Стрельника, медики не могут оказывать помощь людям.
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Стрельник заявил, что "скорые" расстреляли оккупанты – машины первой помощи не работают. По его словам, жизнь людей под угрозой.
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