Сложнее всего было в Киеве, Зеленский назвал вероятную причину блэкаута

Президент Владимир Зеленский констатировал, что утром произошла технологическая авария на сети. По его словам, две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать.

Из-за этого произошли обесточивания, Самая сложная ситуация была в столице. Об этом президент сообщил в своем вечернем обращении.

Смотрите также Погасли многие области, кое-где есть первые восстановления: что известно о проблемах со светом

Что сказал Зеленский об аварии в сети?

По словам президента, перебои в электроснабжении возникли вследствие того, что две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. Владимир Зеленский добавил, что причины уже детально выясняют.

По состоянию на сейчас нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматические отключения,

– рассказал он.