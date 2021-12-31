В случае санкций США Россия развалится экономически, – Огрызко
Источник:24 канал
Джо Байден озвучил два пути развития отношений с Кремлем, среди них – экономические меры в случае нападения на Украину. Ответные санкции США могут серьезно ударить по России.
Об этом в эфире 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины 2007 – 2009 годов Владимир Огрызко. По его словам, в Кремле услышали позицию Вашингтона.
Обратите внимание Байден говорил Путину о двух путях отношений США с Россией, – Белый дом
Попытки отыграться заявлением о том, мол, если будут санкции, то Россия разорвет дипломатические отношения – бесполезны. По мнению Владимира Огрызко, в случае разрыва отношений положение США не ухудшится.
То, что Россия, в случае введения адских санкций, экономически развалится в течение нескольких месяцев – понятно без глубокого анализа. Поэтому мне кажется, что свою дипломатическую работу Байден выполнил отлично.
Путин все понял, – Огрызко
Глобальные переговоры, по мнению Огрызко, могут длиться долго. Параллельно Россия будет стягивать войска в разных местах для того, чтобы держать в напряжении Украину и Запад.
При соответствующих обстоятельствах ключевой задачей украинской дипломатии будет налаживание "антипутинского" фронта и обеспечение максимально возможной военной техникой, считает экс-глава МИД Украины.
"Не предвижу ужасных событий ни в январе, ни позже. Путин все хорошо понял", – сказал Владимир Огрызко.
Огрызко о разговоре Байдена и Путина: смотрите видео
Байден поговорил с Путиным: коротко
- 30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор, который длился примерно час. В то же время она произошла на фоне нестабильной ситуации вокруг Украины.
- Во время телефонного разговора Джо Байден озвучил Владимиру Путину пути дальнейшего развития отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки.
- По словам Байдена, вероятен так называемый путь дипломатии, который ведет к деэскалации ситуации на Востоке Украины, сдерживанию России и введению против нее санкций в частности.