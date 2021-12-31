В случае санкций США Россия развалится экономически, – Огрызко

Джо Байден озвучил два пути развития отношений с Кремлем, среди них – экономические меры в случае нападения на Украину. Ответные санкции США могут серьезно ударить по России.

Об этом в эфире 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины 2007 – 2009 годов Владимир Огрызко. По его словам, в Кремле услышали позицию Вашингтона.

Обратите внимание Байден говорил Путину о двух путях отношений США с Россией, – Белый дом

Попытки отыграться заявлением о том, мол, если будут санкции, то Россия разорвет дипломатические отношения – бесполезны. По мнению Владимира Огрызко, в случае разрыва отношений положение США не ухудшится.

То, что Россия, в случае введения адских санкций, экономически развалится в течение нескольких месяцев – понятно без глубокого анализа. Поэтому мне кажется, что свою дипломатическую работу Байден выполнил отлично. Владимир Огрызко Министр иностранных дел Украины 2007 – 2009 годов

Путин все понял, – Огрызко

Глобальные переговоры, по мнению Огрызко, могут длиться долго. Параллельно Россия будет стягивать войска в разных местах для того, чтобы держать в напряжении Украину и Запад.

При соответствующих обстоятельствах ключевой задачей украинской дипломатии будет налаживание "антипутинского" фронта и обеспечение максимально возможной военной техникой, считает экс-глава МИД Украины.

"Не предвижу ужасных событий ни в январе, ни позже. Путин все хорошо понял", – сказал Владимир Огрызко.

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