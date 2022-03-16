В случае затяжной войны: ООН прогнозирует обеднение 90% украинцев

Девять из десяти украинцев могут столкнуться с бедностью и крайними экономическими затруднениями, если война затянется в течение следующего года. Таков прогноз Программы развития ООН (ПРООН).

Администратор ПРООН Ахим Штайнер заявил, что организация сотрудничает с украинским правительством, чтобы избежать худшего сценария коллапса нашей экономики. Работа, прежде всего, направлена ​​на обеспечение украинских семей необходимой пищей и базовыми потребностями.

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Худший сценарий

Штайнер подчеркнул, что худшим сценарием окончания войны является крах украинской экономики в целом. В результате, по его словам, до 90% украинцев окажутся за чертой бедности.

Если война будет затяжной, будет продолжаться, мы увидим значительный рост уровня бедности,

– заявил администратор ПРООН.

Эксперт добавил, что предел бедности обычно определяется как покупательная способность от 5,50 до 13 долларов на человека в день. По подсчетам ПРООН, к началу полномасштабного вторжения России 24 февраля примерно 2% украинцев жили ниже уровня 5,50 доллара.

"По нашим оценкам, около 18 лет развития Украины могут просто сойти на нет в течение 12 – 18 месяцев ", – добавил Штайнер.

Чем занимается ПРООН

Агентство в структуре ООН, целью которого является оказание помощи развивающимся странам в деле их национального развития. Содействует, в частности, и поддержке Украины на пути устойчивого развития и укрепления демократии.

К слову, в ПРООНе также подчеркнули важность Украины для экономики других стран. В частности, группа из около 45 африканских государств, по информации организации, получает треть импорта пшеницы именно из Украины.

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