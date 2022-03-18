Случаи отказа участия в войне зафиксированы уже и среди наемников России, – Генштаб ВСУ

Из-за больших потерь в российской армии участились случаи дезертирства. Случается, что даже наемники отказываются участвовать в войне против Украины.

В Генштабе ВСУ говорят, что у врага проблемы с обеспечением подразделений. Морально-психологическое состояние личного состава – низкое.

К теме Из-за существенного сокращения человеческих ресурсов Россия проводит скрытую мобилизацию

В России идут на крайние меры по комплектации состава

Оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы. Говорится о безвозвратных и санитарных потерях, психогенных потерях, а также случаях самоувечья. Россияне идут на крайние меры, чтобы доукомплектовать свой состав.

Агрессор проводит скрытую мобилизацию, привлекают так называемых "добровольцев", срочников и курсантов. Не брезгуют и наемниками из Сирии.

Обращение президента Зеленского к матерям российских военных: видео



