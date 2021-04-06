Вблизи оккупированной Горловки пророссийский боевик погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Оккупант получил смертельное пулевое ранение в голову.

В рядах бойцов вооруженных группировок России снова потеря, однако небоевая.

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Боевик выстрелил себе в голову

По данным разведки, 5 апреля вблизи населенного пункта Горловка, на временно оккупированной территории, боец ​​российских оккупационных войск погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Боевик нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову.

В то же время в оперативно-тактическом группировке "Север" отметили, что их части и подразделения продолжают соблюдать режим прекращения огня, сдерживать агрессора и бороться за территориальную целостность и независимость Украины.

Что известно о потерях оккупантов