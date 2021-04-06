Случайно выстрелил в голову: у боевиков на Донбассе очередная потеря
Вблизи оккупированной Горловки пророссийский боевик погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Оккупант получил смертельное пулевое ранение в голову.
Источник:фейсбук ОТУ "Север"
В рядах бойцов вооруженных группировок России снова потеря, однако небоевая.
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Боевик выстрелил себе в голову
По данным разведки, 5 апреля вблизи населенного пункта Горловка, на временно оккупированной территории, боец российских оккупационных войск погиб в результате неосторожного обращения с оружием.
Боевик нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову.
В то же время в оперативно-тактическом группировке "Север" отметили, что их части и подразделения продолжают соблюдать режим прекращения огня, сдерживать агрессора и бороться за территориальную целостность и независимость Украины.
Что известно о потерях оккупантов
- С 27 июля 2020 года, с момента объявления перемирия в Донбассе, до 31 марта, войска оккупантов потеряли 405 членов личного состава своих формирований.
- В марте ряды боевиков ощутимо сократились: 24 российских наемники погибли, еще 37 –получили ранения. Кроме того, у оккупантов военной техники стало меньше на 12 единиц.
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