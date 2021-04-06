Випадково вистрелив у голову: у бойовиків на Донбасі чергова втрата
Поблизу окупованої Горлівки проросійський бойовик загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю. Окупант отримав смертельне кульове поранення у голову.
Джерело:фейсбук ОТУ "Північ"
У лавах бійців збройних угрупувань Росії знову втрата, однак небойова.
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Бойовик вистрелив собі у голову
За даними розвідки, 5 квітня поблизу населеного пункту Горлівка, що на тимчасово окупованій території, боєць російських окупаційних військ загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
Бойовик порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову.
Водночас в оперативно-тактичному угрупованні "Північ" наголосили, що їхні частини та підрозділи продовжують дотримуватись режиму припинення вогню, стримувати агресора та боротися за територіальну цілісність та незалежність України.
Що відомо про втрати окупантів
- З 27 липня 2020 року, моменту оголошення перемир'я на Донбасі, до 31 березня, війська окупанта втратили 405 членів особового складу своїх формувань.
- У березні ряди бойовиків відчутно зменшилися: 24 російських найманці загинули, ще 37 – отримали поранення. Крім того, в окупантів військової техніки стало менше на 12 одиниць.
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