По словам Ирины Верещук, первым должность министра реинтеграции ей предложил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом министр заявила в интервью.

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Был разговор с президентом

Ирина Верещук рассказала, что перед голосованием Верховной Рады за ее назначение на должность министра реинтеграции, у нее был разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также она встречалась с президентом.

Однако отказаться от амбиций возглавить Минобороны Ирину Верещук убедил именно Давид Арахамия.

Давид Арахамия предложил и объяснил, почему сейчас должность министра реинтеграции является более оптимальной и эффективной, чем, например, министр обороны, куда я действительно целилась. Работая в комитете я понимала, что и как нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, чтобы действительно реформа заработала. Но случилось так, как случилось,

– рассказала Верещук.

Также министр рассказала, что относительно министерства реинтеграции у нее был разговор с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Однако, по словам Верещук, эта встреча состоялась уже после ее назначения на должность.

Назначение Верещук в правительство: главное

Осенью 2021 года в правительстве Дениса Шмыгаля произошли значительные кадровые изменения. Заявления об отставке написали сразу 4 министра.

За несколько месяцев до этого Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны. Поэтому в СМИ после отставки Андрея Тарана из оборонного ведомства говорили о том, что именно Верещук возглавит его.

Однако 4 ноября на заседании Верховной Рады на должность министра обороны выдвинули кандидатуру Алексея Резникова, который накануне ушел с поста министра реинтеграции.

Место Алексея Резникова заняла Ирина Верещук.

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